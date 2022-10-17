Сыктывкар, 17 октября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции погиб уроженец Коми старший лейтенант Сергей Стахов. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Владимир Уйба.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Сергей Сергеевич родился в посёлке Синдор Княжпогостского района. Служил по контракту помощником начальника связи полка. Воспитывал двоих сыновей. Похороны состоятся 18 октября в Пскове, там проживает его семья. Приношу искренние глубочайшие соболезнования родным и близким. Подвиг Сергея Сергеевича Стахова навсегда останется в наших сердцах. Вечная слава и вечная память доблестному российскому воину», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор предложил выплачивать мобилизованным северные надбавки.