Мурманск, , 13:43 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил выплачивать мобилизованным в ВС РФ северные надбавки.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с мобилизованными https://t.me/andrey_chibis

«Важная тема для наших мобилизованных граждан — это тема северных надбавок, независимо от того, на какой территории заключен контракт, соответствующее обращение к Федерации сделали. Наша задача — сделать так, чтобы эти вопросы были решены», — заявил глава региона на оперативном совещании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области под частичную мобилизацию попали порядка тысячи человек.