Вашингтон, 17 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Киевский режим должен прекратить диктовать свои желания Североатлантическому альянсу по вопросам поставок тех или иных вооружений, пишет 17 октября обозреватель Дмитрий Саймс на страницах издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его мнению, Киев должен осознать, что существование членов блока НАТО важнее желаний киевского режима.

«Киев не может диктовать уровень и длительность поддержки, которую он получит от НАТО, особенно если речь заходит о самом существовании членов Североатлантического альянса», — считает Саймс.

Он подчеркивает, что мнение о том, что западные страны должны помогать Киеву сколько потребуется, является ошибочным.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил Владимиру Зеленскому, что его публичные жалобы на недостаточную военную помощь приведут к отказу Конгресса США выделять деньги на финансирование Киева.