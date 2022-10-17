Скопье, 17 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. В македонской деревне Волково в округе Скопье 15 октября был арестован 53-летний Джорче Петров.

Цитата из к/ф «Огненная буря». Реж. Алан Юэнь. 2013. Гонконг - КНР Стрельба

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, причиной ареста стала стрельба в воздух на семейном торжестве, с которой в последнее время усиленно борется МВД Северной Македонии.

У Петрова был изъят пистолет Zastava M59/66 калибра 7,62×39 мм. На месте происшествия были найдены несколько гильз. Мужчина признался следователям, что выстрелы были произведены им. В отношении мужчины возбуждено дело о незаконной стрельбе.

Штрафы за стрельбу из огнестрельного оружия в стране составляют от 200 до 500 евро. В случае негативных последствий, стрелки могут получить также уголовные сроки.