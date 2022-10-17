Оттава, 17 октября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Канада расширила санкционный список против России и внесла в него 34 физлица и одну организацию. По мнению властей они занимаются дезинформацией. Об этом сообщается на сайте правительства страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков

В список попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский. Также под санкциями оказались актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, телеведущая Тина Канделаки, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Напомним, после начала спецоперации Канада неоднократно вводила санкции против российских физлиц и юрлиц. Под санкции уже попали патриарх Кирилл и глава РКН Юрий Липов, Первый канал, ВГТРК и другие СМИ.