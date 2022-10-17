София, , 22:48 — REGNUM Министерство финансов Болгарии объявило о дополнительном выпуске облигаций государственного займа на общую сумму в 200 млн левов ($100 млн). Об этом 17 октября сообщает софийская газета «Факты».

Флаг Болгарии

Деньги должны быть направлены на поддержку новых проектов в энергетической сфере, а также выплату долгов по пенсиям и социальным проектам. Срок действия ценных бумаг составляет пять с половиной лет.

Напомним, за последний месяц Болгария выпустила две партии облигаций. При этом эмиссии осуществляются при относительно низкой активности инвесторов из-за масштабного экономического кризиса в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария выпустила облигации госзайма на $99 млн