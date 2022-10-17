София, , 22:43 — REGNUM На сегодняшний день в Болгарии более двух миллионов граждан проживают на грани бедности и вынуждены экономить на качественных продуктах питания и одежде. Об этом 17 октября со ссылкой на заявление исполняющей обязанности заместителя министра труда и соцполитики Болгарии Нади Клисурской сообщает софийская газета «Факты».

Не справедливо Цитата из к/ф «Богач, бедняк...» реж Арунас Жебрюнас. 1982. СССР

По словам Клисурской, в Болгарии сложилась тяжёлая экономическая ситуация, которая приводит к обнищанию и социальной изоляции населения.

Надя Клисурская «Необходима кардинально новая государственная программа по борьбе с бедностью. Соответствующий план повышения уровня жизни в Болгарии должен быть представлен уже на первых заседаниях нового, 48-го Народного собрания».

При этом замминистра констатировала, что для решения этой проблемы «понадобится много времени».

Напомним, согласно информации Национального института статистики Болгарии, более 75% болгарских пенсионеров не могут вовремя регулярно оплачивать услуги ЖКХ, каждая вторая семья не в состоянии расплатиться по взятым кредитам, а треть безработных не получает даже минимального пособия, составляющего около $250.

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