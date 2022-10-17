Вашингтон, 17 октября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен призвал продолжить противостояние России и помощь Киеву, так как в противном случае многие страны получат печальный урок.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Об этом он заявил 17 октября, выступая в Стэнфордском университете в штате Калифорния. Официальный сайт Госдепа вёл трансляцию его выступления.

По словам Блинкена, отказ от дальнейшей помощи Киеву приведёт к новым военным конфликтам в других частях мира, в том числе и за пределами Европы.