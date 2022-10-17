Вашингтон, 17 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена хочет «привлечь к ответственности» Россию за удары высокоточным оружием по инфраструктуре киевского режима, сообщает 17 октября Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Жан-Пьер заявила журналистам, что Белый дом «решительно осуждает сегодняшние ракетные удары России».

Она также прокомментировала новый пакет военной помощи на сумму $725 миллионов, которую Белый дом 14 октября пообещал выделить Киеву, отметив, что США будут поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.