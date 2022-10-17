Пентагон планирует оплачивать Starlink киевскому режиму после отказа Маска
Вашингтон, 17 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink для киевского режима после того, как предприниматель Илон Маск объявил о завершении финансирования из-за хамства экс-посла Киева Мельника, сообщает 17 октября Reuters.
Деньги на оплату интернета могут пойти из пакета, предназначенного для поставок оружия, сообщило агентство со ссылкой на двух американских чиновников, участвующих в обсуждении.
Ранее глава компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск заявил, что внял рекомендациям бывшего посла киевского режима в Германии Андрея Мельника, который ранее обматерил Маска. Так американский мультимиллиардер прокомментировал информацию о том, что компания SpaceX больше не намерена оплачивать для Киева интернет Starlink.