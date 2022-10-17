Лечче, Италия, 17 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. 17 октября в Лечче на стадионе «Виа дель Маре» футбольный клуб «Лечче» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с «Фиорентиной» из Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Asroma.com «Рома» vs «Фиорентина» — 2:0

Стартовые составы команд:

«Лечче»: Владимиро Фальконе, Марин Понграчич, Федерико Баширотто, Антонио Галло, Самуэль Умтити, Кристоффер Аскильдсен, Хоан Гонсалес, Алексис Блен, Ламек Банда, Габриэль Эспето, Ассан Сисей.

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Додо, Кристиано Бираги, Лукас Мартинес, Игор Жулио, Джакомо Бонавентура, Роландо Мандрагора, Антонин Барак, Лука Йович, Николас Гонсалес, Кристиан Куаме.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Лукой Массими. Ассистенты главного судьи — Мауро Вивенци и Серджо Рангетти.