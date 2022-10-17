Астана, 17 октября 2022, 22:27 — REGNUM На фоне энергодефицита в странах Туркестана восстановление единого энергетического кольца может оказаться нецелесообразным. Для начала нужно наладить выработку электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сказал политолог из Казахстана Марат Шибутов.

АЭС
АЭС
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Эксперт отметил, что у Казахстана сейчас «наблюдается небольшой энергодефицит, из которого нужно выходить».

«Я не уверен, что сейчас восстановление энергокольца в Туркестане целесообразно и экономически выгодно. И, самое главное, хватит ли у нас мощностей. Напомню, что прежняя схема выглядела так: зимой Казахстан экспортировал электроэнергию в Киргизию и Таджикистан, а летом получал. У нас может просто не хватить электроэнергии зимой. На этом фоне проект CASA-1000 выглядит еще более нереальным, чем когда-либо», — сказал он.

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Эксперт затронул вопрос строительства АЭС в Казахстане. По его словам, Астана выберет партнера для строительства в 2023 году.

«Сейчас речь идет о международном консорциуме. То есть, скорее всего, АЭС в Казахстане будет строить не Россия. Скажем мягко, представители «Росатома» в Казахстане — не те люди, которым можно что-то доверить. Учитывая все факты, вероятно, АЭС в Казахстане будут строить Китай или Южная Корея. Но я бы не исключал любые варианты».
Марат Шибутов