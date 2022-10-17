Ейск, Краснодарский край, , 20:30 — REGNUM В Ейской центральной районной больнице экстренно развернули 11 коек реанимации и восемь операционных. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

По её словам, для пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии, развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом.

На дежурстве находятся восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов. Задействовано 10 бригад скорой помощи Ейской ЦРБ, две бригады Щербиновской ЦРБ и две бригады Староминской ЦРБ.

В резерве остаются две операционные в роддоме, одна в гинекологии и ещё одна в онкологии.

Минькова отправилась к месту происшествия.