17 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Те «деятели культуры», которые нам вещают сегодня с антигосударственных, антипатриотичных позиций, кто покинул Родину в её трудный час, кто покинул свой народ, — это попросту отщепенцы. И они участвовали в осуществлявшемся на наших глазах разрушении русской культуры. А логово этих разрушителей все последние годы находилось в Министерстве культуры РФ.

Михаил Демурин, , 22:45 — REGNUM Прозвучавшее сегодня заявление заместителя секретаря Совета безопасности России Храмова о подрывной работе Запада внутри нашей страны многозначительно, а сама проблема многогранна. Остановлюсь на одном её аспекте: подрывной, антигосударственной работе с привлечением тех, кого принято относить к числу «деятелей культуры».

Предатели Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Говоря о фронде в этой среде, необходимо, прежде всего, определиться с понятиями: речь, в моём понимании, идёт не о деятелях культуры, а об антикультурных деятелях. Несмотря на все разрушительные явления и процессы последних десятилетий, русская культура в её классическим виде продолжает жить, и именно её мы должны пестовать, только в ней спасение от деградации. Те «деятели культуры», которые нам вещают сегодня с антигосударственных, антипатриотичных позиций, кто покинул Родину в её трудный час, кто покинул свой народ, — это попросту отщепенцы. Это те, кто так или иначе участвовал в осуществлявшемся на наших глазах разрушении русской культуры: кинематографа, литературы, театра, изобразительных искусств, музейного и библиотечного дела, песенного и другого эстрадного творчества… Это люди шизофренического склада ума: они будут тебе вещать, что выросли на русской классической литературе, но, повстречай они в современной жизни человека, отвечающего критериям положительного героя русской литературы XIX–XX веков, они скажут тебе, что это именно он отщепенец, что современная Россия не для таких.

Логово этих разрушителей, их оплот все последние годы были и сейчас остаются в Министерстве культуры РФ. Именно там сидят главные фигуры из числа тех, кто саботирует то, о чём говорит Храмов: «Перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость». Понятно, что им не нужен общественный контроль, но не только в этом дело — дело в том, насколько их за последние десятилетия разными методами сумели обработать наши культурные и политические противники.

Министерство культуры РФ © Михаил Макаров

Сегодня уже поздно сочинять и даже утверждать «документы стратегического планирования». как предлагает Храмов! Да и раньше они немного дали бы. Во всяком случае, меньше, чем простые и ясные кадровые решения, выстроенные в государственнической, патриотической логике. А уж правильные люди, поверьте, и без концепций защитят те самые «традиционные духовно-нравственные ценности», которые, как нам говорят, нуждаются в защите. Эти ценности должны быть не в папках, а в головах! И у большинства русских людей они там и находятся — живыми!

Одним словом, если президент России хочет кардинально поменять нынешнее положение, сбить наступление антикультурной среды и антироссийских деятелей культуры, хочет нормального будущего для русской культуры, необходимо срочно назначить нового министра культуры. Совет безопасности должен ему это предложить и правильно подготовить это решение.

В Совете Безопасности Kremlin.ru

Я наблюдал схожий с желаемым для Минкультуры процесс в МИДе России в 1996–1998 годах. Останься тогда на посту министра иностранных дел Козырев и его команда, разве сработали бы при них самые лучшие концепции изменения внешнеполитического курса нашей страны? Часть из них ушла, а часть осталась. Из последних половина стала меняться, а половина лишь мимикрировала, но дело было сделано, общий кадровый вектор в МИДе, как и вектор самой внешней политики, начали меняться. Через откаты, через шатания движение идёт в верном направлении.

Итак, в Минкультуры России должен прийти новый, но уже хорошо известный в культурной среде и стране в целом человек, причём не узкий профессионал, а деятель с широкими интересами и, что немаловажно, с прочной политической поддержкой в среде патриотов. Просветитель. Он должен прийти с командой единомышленников и провести там чистку, настроить министерство на нормальную работу в интересах нашей страны и её народов. Моя кандидатура — Захар Прилепин.