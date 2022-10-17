Москва, , 18:34 — REGNUM США и их сателлиты разрабатывают новые методы подрывной деятельности, направленной на разложение российского общества, заявил 17 октября заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов в интервью «Российской газете».

Информационная война ИА REGNUM

Он уточнил, что по данным Совбеза РФ, Вашингтон меняет подходы с учётом изменений в России, но от целей не отказывается.

При этом, по его словам, западные страны также готовы «отрабатывать новые подходы к подрывной работе по переформатированию сознания россиян».

Храмов уточнил, что для решения этих задач Запад привлекает специалистов из разных сфер, от математики до информационной безопасности и психологии.

«Это не может оставаться без должного ответа», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совбеза России рассказал о том, что ряд деятелей культуры саботирует перевод культурной жизни России в патриотическую плоскость.

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