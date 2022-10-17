Москва, , 20:30 — REGNUM ГМИИ имени Пушкина временно продлит часы работы в период с 18 по 30 октября 2022 года. Информация об этом опубликована в телеграм-канале музея.

Очередь на праздничную программу в Пушкинском музее Василий Иванов © ИА REGNUM

«С 18 по 30 октября главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», — сказано в сообщении.

Вход в здание музея, как и кассы, будет работать до 21:00.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, имя Ирины Антоновой будет носить ранее не имевший название сквер, который расположен перед главным входом в Пушкинский музей со стороны улицы Волхонка. Антонова стала директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в феврале 1961 года и оставалась на этом посту на протяжении 52 лет.

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