Рига, , 20:23 — REGNUM За восемь месяцев 2022 года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на 2,9 млрд евро, что на 24,1% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные министерства земледелия страны.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на 2,5 млрд евро, что на 24,8% больше, чем годом ранее, и составляет 87,5% (годом ранее — 87%) общего экспорта лесной отрасли.

Экспорт пиломатериалов составил 887,9 млн евро (+11,2%), топливной древесины — 334,4 млн евро (+3,7%), древесно-стружечных плит — 226,6 млн евро (+6,1%), фанеры - 219,9 млн евро (+35,5%).

Экспорт деревянной мебели за восемь месяцев 2022 года вырос на 9,4% до 151,3 млн евро, экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 113,3 млн евро, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли за восемь месяцев экспортировано в Великобританию (20,7%), Германию (8,1%) и Швецию (8,0%).

Как сообщало ИА REGNUM, c 2022 года в России начал действовать фактический запрет на вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород в так называемые недружественные страны, включая Латвию.

В марте 2022 года Россия до конца 2022 года ввела запрет на экспорт некоторых видов лесоматериалов. Как указано в сообщении министерства, запрет коснется недружественных государств, включая США и страны Европейского союза, позволит гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны.