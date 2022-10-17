Рига, , 20:21 — REGNUM

Флаг Латвии Pixabay.com

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) потребовала заменить систему обеспечения безопасности движения поездов на новых электричках Skoda из Чехии, так как система изготовлена в России. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.

Отмечается, что после долгого ожидания в Латвию прибыли первые 3 из 32 заказанных в Чехии скоростных пассажирских электропоездов. Однако прибытие новых электричек и ввод их в эксплуатации оказались омрачены.

Претензии спецслужб Латвии возникли к устройству, которое представляет собой систему управления безопасностью поезда под названием «БЛОК». Изготовитель — Научно-производственное объединение «САУТ», основанное в России в 1994 году. Это третий по величине производитель оборудования для обеспечения безопасности различных железнодорожных транспортных средств в России.

«Можем подтвердить, что СГБ дала заключение относительно производимых в России систем. Служба указала на высокие риски безопасности и рекомендовала заменить конкретную систему на альтернативное техническое решение», — говорится в ответе СГБ на запрос СМИ.

В свою очередь, фирмы-эксплуатанты новых электричек выразили недовольство таким указанием. В правлении Pasazieru vilciens напомнили, что железнодорожная система и инфраструктура Латвии по-прежнему в значительной степени зависят от средств связи и других видов оборудования, произведенного в СССР, в России или в Белоруссии.

Альтернативы найти сложно, потому что они должны быть способны взаимодействовать со старой латвийской железнодорожной системой, отметили латвийские железнодорожники.