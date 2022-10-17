Генуя, Италия, 17 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. 17 октября в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Сампдория» в матче 10-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 встретится с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Asroma.com ФК «Рома»

Стартовые составы команд:

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Колли, Бартош Берешиньский, Алекс Феррари, Гонсало Вильяр, Филип Джуричич, Томас Ринкон, Мехди Лерис, Франческо Капуто, Маноло Габбьядини.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Стефан Эль-Шаарави, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Мади Камара, Тэмми Абрахам, Андреа Белотти.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи — Филиппо Валериани и Дамьяно Маргани. Резервный арбитр — Джанлука Арельяно.