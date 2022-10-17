Москва, 17 октября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Российское военное ведомство опубликовало официальное сообщение о проведении обмена пленными с киевским режимом, который завершился 17 октября. Сообщение опубликовано пресс-службой Минобороны РФ.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года.

[Киеву] переданы 108 военнослужащих ВСУ женского пола. Две… женщины перед обменом добровольно отказались возвращаться… пожелав остаться в Российской Федерации.

Обмен прошел при личном участии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные граждане России будут доставлены в Москву. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации», — сообщает Министерство обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября об обмене пленными по формуле «110 на 110» заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.