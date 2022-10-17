Донецк, 17 октября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Завершилась процедура обмена пленными по формуле «110 на 110» с киевским режимом, сообщил вечером 17 октября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Цитата из видео «Обмен пленными солдатами провели Россия и Украина» Российские солдаты вернулись на родину после обмена пленными с киевским режимом

В итоге обмен прошёл по «110 на 108», так как две женщины из заявленных на обмен отказались вернуться в распоряжение киевского режима.

«Обмен завершен. По факту получилось: мы забрали 110 человек; отдали 108 человек. Две женщины отказались ехать на [территорию киевского режима] и решили остаться в России», — написал Пушилин.

Напомним, ранее он сообщил, что в результате обмена должны вернуться домой 30 российских военных и 80 моряков из экипажей российских гражданских судов, захваченных Киевом в заложники.