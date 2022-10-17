Москва, , 19:25 — REGNUM Популярный рэпер Гуф (Алексей Долматов) перенес ближайшие выступления на 2023 год из-за перелома ребра. Об этом артист сообщил в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гуф Скриншот YouTube

«Немного печальные новости для ближайших городов, где я должен был выступать. Я сломал ребро, и все ближайшие города [где должны были пройти концерты] переносятся на весну», — рассказал рэпер.

Гуф также опубликовал заключение от врача, в котором указано, что музыкант получил неосложненный закрытый перелом девятого ребра без смещения. Как именно получил травму Долматов — неизвестно.

Напомним, в апреле 2022 года Гуф выпустил новый студийный альбом «О’пять». Пластинка стала первым полноформатным проектом музыканта за последние семь лет.

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