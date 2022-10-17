Лондон, , 19:22 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе на торгах в понедельник, 17 октября, упала почти на 10% и опустилась ниже отметки в $1300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ Gazprom.ru

По состоянию на 18:20 мск стоимость фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составляла $1288 за тысячу кубометров, что на 9,5% ниже расчётной цены предыдущего дня — $1424,2 за тысячу кубометров.

В последний раз биржевая цена на газ в Европе составляла менее $1300 за тысячу кубометров 20 июня 2022 года.