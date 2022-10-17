Екатеринбург, 17 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге мужчину задержали за уезд с места смертельного ДТП, совершённого в Пермском крае. Об этом пишут СМИ.

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Как пишет Накануне. Ru, 15 октября сотрудники ГИБДД города получили оперативную информацию о машине марки «ГАЗель». Автомобиль задержали на на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта. За рулём оказался 40-летний уроженец Татарии.

Мужчину доставили в отдел полиции №5 Екатеринбурга, добавили в ГИБДД.