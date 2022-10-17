Москва, 17 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку.

Vadim Indeikin Самоходная артиллерийская установка (САУ)

Указ от 17.10.2022 № 740 «О присвоении 400 самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетного наименования» опубликован 17 октября на официальном сайте правовой информации.

В тексте указа главы государства отмечено, что наименование «гвардейский» присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества.

Указ вступает в силу со дня подписания.