Путин присвоил наименование «гвардейский» 400-му самоходному артполку
Москва, 17 октября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому полку.
Vadim Indeikin
Самоходная артиллерийская установка (САУ)
Указ от 17.10.2022 № 740 «О присвоении 400 самоходному артиллерийскому Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетного наименования» опубликован 17 октября на официальном сайте правовой информации.
В тексте указа главы государства отмечено, что наименование «гвардейский» присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества.
Указ вступает в силу со дня подписания.