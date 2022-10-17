Более 7000 заявок подано на Премию Больших перемен
Москва, 17 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В понедельник, 17 октября в 87 регионах России, в том числе в ЛНР и ДНР, стартовал второй этап Премии Больших перемен Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Были поданы более 7000 заявок в 10 номинация — всех отобранных номинантов Премии после процедуры верификации проверят летучие команды, в состав которых вошли более 1000 представителей народного жюри из числа детей, родителей и педагогов.
Премия «Больших перемен» — первый проект в новейшей истории России, где главными участниками и судьями стали дети, их родители и педагоги. Работа по оценке номинантов на предмет соответствия критериям Премии станет основной целью второго этапа Премии. Народному жюри предстоит до 10 ноября определить топ-1000 проектов, мест, цифровых сервисов, ТВ/радио-каналов, ТВ-шоу и других медиаплатформ для всестороннего и благополучного развития детей и молодежи. Следить за работой летучих команд своего региона можно будет в сообществе Премии в социальной сети ВКонтакте.
В состав летучих команд в различных уголках России вошли более 1000 человек. В каждой из команд — от 5 до 10 участников, среди которых — дети, их родители и педагоги. Летучие команды в своем регионе будут получать задание от регионального куратора и, в зависимости от формата работы номинанта, посетят его очно или ознакомиться с работой в онлайн.
В ноябре народное голосование выберет из 1000 отобранных летучими командами номинантов 200 проектов, которые получат знак качества Премии Больших перемен: «Одобрено детьми, родителями, педагогами!» и смогут использовать его в продвижении своих инициатив. Также они попадут на виртуальную карту лучших проектов для детей России. Абсолютных победителей в каждой номинации определят признанные эксперты в различных областях согласно 10 тематическим номинациям премии. Награждение пройдет в декабре в Москве.
Впервые о проведении Премии Больших перемен было объявлено 28 марта 2022 года во время церемонии, посвященной старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».