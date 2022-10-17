Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в возрасте 39 лет в ходе специальной военной операции (СВО), установив мемориальную доску в учебном заведении, сообщили 17 октября в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

t. me/rosgvardszo В Петербурге увековечили память погибшего на СВО росгвардейца

Мемориальная доска, посвящённая заместителю командира 86-го специального моторизованного полка по вооружению — начальнику технической части, военнослужащему Росгвардии подполковнику Ренату Гайсину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, открыли в учебной аудитории факультета материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, где учился офицер.

«В церемонии открытия приняли участие преподаватели, сослуживцы и ветераны войск», — рассказали в пресс-службе.

* Ренат Равилович Гайсин родился 17 октября 1982 году в Салавате (Башкирия), на военной службе с 2001 года. Погиб на следующий день после начала Россией СВО. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при воинского долга, подполковник Ренат Гайсин награждён орденом Мужества (посмертно).