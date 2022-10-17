Херсон, 17 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Обстановка на Херсонском направлении в настоящее время стабилизирована. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Обстановка на Херсонском направлении стабилизирована, укронацистам не удалось прорвать наши позиции, несмотря на излюбленную тактику концентрированного удара в стык наших подразделений. На этот раз такой успех укровермахта не сработал, враг оказался в огневом мешке и фактически был уничтожен», — заявил Стремоусов.

Он сообщил, что атаки киевский режим проводил двумя пехотными батальонами при поддержке 30 танков и 50 БМП, попытки ввести в бой резервы были вовремя пресечены. В результате боя было уничтожено не менее 15 танков и 20 БМП противника, потери личного состава составили примерно 300 человек. Всего же за последние недели безуспешных попыток наступления на Херсон потери нацистов составили почти 1,6 тыс. единиц техники.

«В течение ближайших двух недель вероятно начало сразу двух или трёх [киевских] наступлений широким фронтом, но результат будет один — полная денацификация пособников фашистов», — заявил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов заявил о бесполезных, бессмысленных и массовых жертвах «шоу Зеленского».