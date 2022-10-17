Обстановка на херсонском направлении стабилизирована — Стремоусов
Херсон, 17 октября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Обстановка на Херсонском направлении в настоящее время стабилизирована. Об этом заявил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 17 октября.
Он сообщил, что атаки киевский режим проводил двумя пехотными батальонами при поддержке 30 танков и 50 БМП, попытки ввести в бой резервы были вовремя пресечены. В результате боя было уничтожено не менее 15 танков и 20 БМП противника, потери личного состава составили примерно 300 человек. Всего же за последние недели безуспешных попыток наступления на Херсон потери нацистов составили почти 1,6 тыс. единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов заявил о бесполезных, бессмысленных и массовых жертвах «шоу Зеленского».