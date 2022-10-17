Москва, 17 октября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин согласился выступить на пленарном заседании Госдумы 18 октября, сообщил источник в палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с предложением пригласить Хуснуллина выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин после выступления на заседании Совета Думы депутата Ольги Казаковой («Единая Россия»). Она сообщила, что в ходе рабочей поездки к депутатам обратились жители Херсонской области, которые хотели бы переехать в другие регионы России в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны киевского режима.

В пресс-службе Госдумы позже уточнили, что выступление Хуснуллина пройдёт в закрытом режиме и депутаты смогут задать свои вопросы вице-премьеру.