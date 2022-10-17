Москва, 17 октября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Самым «рабочим» транспортным коридором для России является «Север-Юг». Его развитие сопряжено с некоторыми трудностями, но они вполне преодолимы. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

Wallspaper.ru Железная дорога

Напомним, 14 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран-участниц СНГ заявил о необходимости обустройства логистических трансевразийских коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг» через территорию Содружества. По словам российского лидера, проводимая в данный момент Россией переориентация экспорта и импорта «даёт серьёзные перспективы для стимулирования развития транспортных коридоров на всём пространстве большой Евразии».

По словам эксперта, выход России на коридоры «Север — Юг» и «Восток — Запад» вполне понятен и объясним.

«Во-первых, у нас практически полностью отсутствуют перевозки через северо-запад и по восточному направлению. Восточный полигон очень жестко регламентирует пропускную способность грузов. Соответственно, северный морской путь еще не вышел на какие-то регулярные объемы перевозок, которые можно было бы декларировать и использовать. Для выхода в страны АТР, помимо Восточного полигона, мы можем использовать порты Черноморского бассейна, в которых на сегодняшний день и так идет максимальная загрузка по перерабатывающим мощностям портов», — пояснил он.

Иванкин подчеркнул, что «контейнерные линии уже организовывают новые маршруты и ищут новые схемы взаимодействия».

Павел Иванкин «Положительный тренд есть. Однако он сопряжен с трудностями. Некоторым грузам бывает очень сложно найти свободные суда, поскольку есть ограничения в санкционной политике на заход в российские порты, либо компании-перестраховщики не разрешают перевозку российского груза и заходы в российские порты. Поэтому мы естественным путем выходим на сухопутные транспортные коридоры».

Собеседник считает, что самый «рабочий» коридор на сегодняшний день — это «Север — Юг».

«У него есть, как минимум, три подкоридора, которые позволяют двигаться в направлении Индии, Ирана и Турции. Но там тоже есть определенные ограничения. Несмотря на то, что эти коридоры известны и везде прописаны, их инфраструктура всегда отставала от развития инфраструктуры на северо-западе, на Восточном полигоне и в Черноморском бассейне. И понятно, что весь объем, который мы сегодня хотим туда свалить, физически не перерабатывается. Там точно такая же проблема, как и на Восточном полигоне», — напомнил он.

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Кроме того, по словам эксперта, «на всей протяженности коридора есть участки, на которых еще нужно строить железнодорожное полотно».

«Например, существует непонятная пока для нас зона на территории Афганистана. Вовлекать страны в транспортный коридор до решения имеющихся проблем, например, с тем же Пакистаном, пока преждевременно. Вопросов по МТК «Север-Юг» пока хватает, и решать их можно только сообща», — резюмировал Павел Иванкин.

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