Берлин, 17 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Пилоты немецкой бюджетной авиакомпании Eurowings, являющейся одним из дочерних подразделений Lufthansa, начали трехдневную забастовку в знак протеста против плохих условий работы, сообщает 17 октября Reuters.

Peopleandcountries.com Забастовка пилотов Lufthansa

«Забастовка началась. И пока не поступило никаких новый предложений», — рассказал представитель профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit.

Профсоюз требует, чтобы авиакомпания предоставила пилотам больше времени на отдых между перелетами, однако руководство Eurowings утверждает, что это окажет негативное влияние на количество рабочих мест.

В аэропортах Кельна, Гамбурга, Берлина и Штутгарта было отменено уже примерно 240 из запланированных 488 рейсов, что затронуло около 25 тысяч пассажиров в первый день забастовки. Ожидается, что 18 и 19 октября придется отменить столько же рейсов.

Напомним, что в начале октября пилоты Eurowings провели однодневную забастовку, в результате которой пострадали около 30 тысяч пассажиров и было отменено около 250 рейсов.