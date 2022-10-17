Новая Каховка, Херсонская область, 17 октября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Второй раз с начала дня в Новой Каховке звучат сирены воздушной тревоги, сообщает вечером 17 октября телеграм-канал администрации города.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

Причины объявления тревоги пока не уточняются.

Напомним, Новая Каховка, а также плотина Новокаховской ГЭС регулярно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны ВСУ.

Информация уточняется.