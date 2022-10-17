Краснодар, 17 октября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Более 100 казаков, добровольно принявших решение об участии в СВО, отправились в Донбасс. Бойцы пополнят отряд «Кубань», сообщил 17 октября атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

телеграм-канал атамана ККВ Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов

В Донбасс казаки отправились из Ростовской области. До этого они прошли обучение боевым навыкам в одном из учебных центров Кубанского казачьего войска, изучили основы медицинской подготовки и минно-взрывного дела, разведывательной деятельности, управления военной техникой и беспилотными летательными аппаратами.

Сегодня в специальной военной операции участвуют более 2,5 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Они входят в состав бригады «Кубань» и воинских частей.