Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатор Валерий Пикалёв передал военнослужащим из добровольческих батальонов «Кронштадт», «Павловск» и «Нева» наборы дополнительной экипировки, доставленные из Северной столицы, сообщил 17 октября губернатор Александр Беглов.

t. me/pikalev_spb Шеврон батальона Павловск

По его словам, в комплекты входят бронежилеты, берцы, спальные мешки, куртки, перчатки, средства личной гигиены, медикаменты, спецоборудование.

«Валерий Иванович поговорил с командирами батальонов. Военнослужащие поблагодарили петербуржцев за своевременную поддержку бойцов. Дополнительная экипировка важна для наших ребят, она обеспечивает удобство во время выполнения поставленных задач», — добавил глава города и подчеркнул, что Петербург оказывает всестороннюю помощь мобилизованным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, на территории которого формируется мотострелковый полк территориальных войск. Губернатор передал призванным в ходе частичной мобилизации 1255 именных комплектов (баулов), в которых собрано дополнительное снаряжение.