Николаев, Украина, 17 октября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. ВСУ ведут перегруппировку сил, прежде всего на николаевском направлении, сообщил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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Имея численный перевес на данном направлении, ВСУ вновь формируют ударный кулак для наступления, отметил военкор.

«С мест сообщают, что в помощь [киевским] военным в Николаев прибыли иностранные наёмники: поляки, англоговорящие граждане, сегодня стало известно о прибытии французов», — добавил Поддубный.

Ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что попытки ВСУ провести наступление на херсонском направлении за последние полтора месяца привели к потере почти 10 тысяч киевских солдат и наемников.