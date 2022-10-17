Киев, 17 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Устранить исходящую от Киева угрозу можно только путем полной ликвидации его государственности, отметил 17 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

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Ранее в Киеве заявили о «завершающей стадии разработки» ударных беспилотных летательных аппаратовс дальностью до 1000 километров. Местные СМИ считают, что главной целью станет возможность нанесения ударов по центральным регионам России, включая столичный.

«Никаких подтверждений, что подобные работы ведутся и, тем более, близки к завершению, нет, однако то, что в Киеве многое отдали бы за возможность ударить по Москве — несомненно. А пока такой возможности нет, ВСУ и дальше будут обстреливать Белгород и геноцидировать Донецк», — написал военкор.

Киевские власти уже доказали, что вести с ними переговоры или выдвигать мирные инициативы бессмысленно, добавил Котенок.