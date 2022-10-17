Будапешт, 17 октября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Единственной из стран Европейского союза, не поддержавшей инициативу по подготовке членов вооружённых формирований киевского террористического режима, оказалась Венгрия. Об этом 17 октября заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, трансляция выступления которого велась в его аккаунте в соцсетях.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Сегодня было принято решение, что Евросоюз начнет миссию по подготовке, то есть представители стран ЕС будут осуществлять подготовку военных [киевской] армии. Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу… Мы не примем участие в этой миссии», — сказал он.

Также Сийярто уточнил, что Венгрия единственная из стран ЕС приняла такое решение, так как она против ведущих к эскалации шагов и, напротив, выступает за начало мирных переговоров в течение скорейшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко рассказал, что из России в Белоруссию прибудут танки, боевые машины, орудия и миномёты.