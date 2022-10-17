Донецк, 17 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 15:28 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 15:30 боевики ВСУ выпустили четыре снаряда калибра155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее максимальную бдительность и осмотрительность, в том числе в социальных сетях, призвал проявлять граждан России председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.