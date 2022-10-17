Барселона, Испания, 17 октября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В суде Барселоны начались слушания по делу о переходе бразильского футболиста Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Об этом 17 октября сообщили в Высшем суде Каталонии.

Alex Fau Неймар в составе «Барселоны»

Прокуратура просит для Неймара два года тюрьмы. Его подозревают в мошенничестве и коррупции и обвиняют в сокрытии части платежей, которые он получил за свой переход в испанский клуб.

Помимо него, дело ведётся против бывших президентов «Барселоны» Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу, а также родителей футболиста.

Напомним, в 2013 году Неймар перешёл из бразильского «Сантоса» в испанскую «Барселону». В 2017-м он стал игроком французского ПСЖ.