В Крыму призвали не публиковать в интернете видео обстрелов со стороны ВСУ
Симферополь, 17 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Максимальную бдительность и осмотрительность, в том числе в социальных сетях, призвал проявлять граждан России председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он написал 17 октября в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что речь идёт о жизни и здоровье людей, сохранности инфраструктурных объектов, и необходимо самостоятельно регулировать собственную «свободу слова», которая может оказаться смертоносной.
По словам Константинова, сегодня новый уровень борьбы потребует большей сплочённости, чем ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма, Севастополя, других российских регионов неоднократно обращались к жителям с просьбой не снимать работу ПВО либо последствия ударов ВСУ.