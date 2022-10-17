Минск, 17 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Из России в Белоруссию прибудут танки, боевые машины, орудия и миномёты. Об этом 17 октября сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Танки

Он написал на своей странице в Twitter, что в Белоруссию прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, а также до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.

По словам Ревенко, общая численность личного состава из России ожидается до 9 тыс. человек.

Российские военнослужащие и техника будут задействованы в Региональной группировке войск Союзного государства.