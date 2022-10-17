Москва, 17 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Умные враги России очень чутко понимают настоящие проблемы, которые имеют место внутри Российского государства, а потому видят потенциал краха российской власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что, безусловно, не вся молодежь побежала в Казахстан от мобилизации или в другие страны и не залегла на дно, но существенная часть ее это сделала. Отвечая на вопрос, он обратился к статье очень респектабельного издания Foreign Affairs от 27 сентября. Безусловно, статья заточена на дискредитацию «путинского режима» и вообще России, отметил Кургинян, но в данном случае важно то, что в ней говорится определенная правда, которую надо изъять из этой системы дискредитации, признать и осмыслить.

Кургинян отметил, что все это говорит враг России и русского народа, но это говорит очень умный враг. И это не вопли по поводу того, как все мерзко и как Россия уже погибла. Это удар в десятку, потому что десяткой является создание «атомизированного уступчивого твердо политического и не подрывающего действия Кремля общества». И именно это общество было создано в эпоху постсоветского регресса.

«Считалось, что оно замечательно с той точки зрения, что оно там поддержит, оно не будет возбухать, будет правильное поведение электората… Все правильно, кроме одного, это общество, как такая вялая спотыкающаяся кобыла, не может сбросить седока, но она и скакать не может, эта кобыла! Можно ослабить [как] общество, так и народ, чтобы он не возбухал, но тогда он не может нести крест государственности», — заявил Кургинян.

По его словам, элите казалось, что что опасность кроется только в том, что народ возбухнет, а что касается «креста государственности», все думали, что Запад не будет ставить его под сомнение, а если и будет, то с этим справится небольшая профессиональная армия. Но все это оказалось огромной ошибкой и заблуждением, которые надо признать.

Кроме того, он отметил, что действительно мобилизация в России — это конец старого договора Путина с народом, но возможен и нужен новый договор на новых основаниях, который позволит стране выстоять.