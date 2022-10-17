«Мобилизация — конец договора Путина с народом». Кургинян о мышлении врага
Москва, 17 октября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Умные враги России очень чутко понимают настоящие проблемы, которые имеют место внутри Российского государства, а потому видят потенциал краха российской власти, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Политолог отметил, что, безусловно, не вся молодежь побежала в Казахстан от мобилизации или в другие страны и не залегла на дно, но существенная часть ее это сделала. Отвечая на вопрос, он обратился к статье очень респектабельного издания Foreign Affairs от 27 сентября. Безусловно, статья заточена на дискредитацию «путинского режима» и вообще России, отметил Кургинян, но в данном случае важно то, что в ней говорится определенная правда, которую надо изъять из этой системы дискредитации, признать и осмыслить.
«Мобилизация в РФ означает конец договора Путина с народом. Призыв — это поворотный момент войны и путинского правления. Кремль ожидал, что война будет короткой. Когда война не закончилась быстро, Путин нашел способ ее ведения, соответствующий политическому стилю, который он использовал с момента прихода к власти в 2000 году.
Те немногие россияне, которые были в восторге от имперских обещаний войны, могли размахивать флагом и показывать букву «Z», официальный символ войны, те, кто был обеспокоен или встревожен войной, могли спокойно скрывать свою неуверенность, тех, кто выражал недовольство, публично неизменно наказывали. Речь идет о сохранении атомизированного, уступчивого, твердо аполитичного и не подрывающего действия Кремля общества.
Чтобы эта атомизация сохранялась, война должна была оставаться далеко. Это должна была быть изменчивая абстракции, на которую можно было бы спроецировать субъективные установки граждан России, будь то провоенные или антивоенные. Данные опросов показывают, что до мобилизации войну поддерживали более 75% граждан России. Такое молчаливое согласие было наилучший публичной реакцией с точки зрения Кремля. Безразличие было на втором месте, но война пошла не так, как планировалось, и у Путина не оставалось вариантов. Если бы Путин отступил, [территория б. УССР] нарастила бы военную мощь и еще больше интегрировалась бы в европейские трансатлантические структуры, что сделало бы войну совершенно контрпродуктивной и, следственно, неприемлемой для Путина. Это было бы поражением России. В то же время Россия не может выиграть войну теми инструментами, которые у неё есть.
Это было продемонстрировано 10 сентября, когда [киевские] войска отвоевали огромные территории. Армия России истощена, она слишком мала, чтобы удерживать все земли, которые она захватила с февраля. Без изменения статус-кво [территория б. УССР], скорее всего, продолжит добиваться дальнейших успехов. Возможно, даже перейдет к деоккупации Крыма.
Следует подчеркнуть, что призвать мобилизацию гораздо проще, чем провести ее, чего Россия не делала десятилетиями. Даже если военные смогут освоить логистику, а опыт первых дней показывает, что вероятность этого невелика, мобилизация будет настолько хороша, насколько хороша стоящая за ней стратегия. Мобилизация ради проигрышной стратегии создаст Путину больше проблем, чем поможет решить, это даже может подорвать способность Путина управлять страной».
Кургинян отметил, что все это говорит враг России и русского народа, но это говорит очень умный враг. И это не вопли по поводу того, как все мерзко и как Россия уже погибла. Это удар в десятку, потому что десяткой является создание «атомизированного уступчивого твердо политического и не подрывающего действия Кремля общества». И именно это общество было создано в эпоху постсоветского регресса.
По его словам, элите казалось, что что опасность кроется только в том, что народ возбухнет, а что касается «креста государственности», все думали, что Запад не будет ставить его под сомнение, а если и будет, то с этим справится небольшая профессиональная армия. Но все это оказалось огромной ошибкой и заблуждением, которые надо признать.
Кроме того, он отметил, что действительно мобилизация в России — это конец старого договора Путина с народом, но возможен и нужен новый договор на новых основаниях, который позволит стране выстоять.