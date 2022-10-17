Бишкек, , 15:28 — REGNUM Киргизские спецслужбы задержали четверых подозреваемых в незаконном ввозе иностранной валюты в особо крупном размере из Таджикистана в Киргизию. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Доллары 401(K) 2012

В багажнике машины, принадлежащей одному из задержанных, оперативники обнаружили и изъяли шесть брикетов купюр на сумму $2 млн 750 тысяч.

В ведомстве отмечают, что владелец автомобиля, 41-летний гражданин Киргизии, известен как лицо, имеющее отношение к контрабандной деятельности.

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Против них возбудили уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда». Теперь им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: 700 млн долларов помог вывести из Киргизии борец с финансовыми нарушениями