Донецк, 17 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. При обстреле Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов погиб один мирный житель. Об этом 17 октября сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела Кировского района Донецка: так, в 08.30 (совпадает с мск — ред.) в результате прямого попадания в один из домов частного сектора погиб мужчина 1970 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Также мэр Донецка уточнил, что в 11:00 мск при попадании артиллерийского снаряда в подъезд многоквартирного жилого дома получил ранения мужчина 1951 года рождения, которого после этого госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Румынии Василе Дынку в срочном порядке был вызван на специальное заседание румынского правительства из-за высказываний главы военного ведомства относительно ситуации на территории бывшей УССР.