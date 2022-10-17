Бухарест, 17 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Министр обороны Румынии Василе Дынку в срочном порядке был вызван на специальное заседание румынского правительства из-за высказываний главы военного ведомства относительно ситуации на территории бывшей УССР. Об этом 17 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно распространенной информации, несколько дней назад Дынку призвал официальный Киев пойти на прямые мирные переговоры с Москвой.

«Это позволит избежать новых жертв в регионе и разрядить общую нервозность в мире», — отметил, в частности, он. При этом Дынку подчеркнул, что посредником в «примирении Киева и Москвы должны выступить страны НАТО».

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, позиция Дынку «является личным мнением главы минобороны, не соответствующим политике Бухареста». «Мы дадим поведению министра соответствующую оценку», — сказал глава румынского правительства.

Напомним, ранее власти Румынии осудили специальную военную операцию РФ на территории б. УССР.