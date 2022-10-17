Донецк, 17 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли посёлок Зайцево из миномётов и танка, а посёлок Озеряновка — из артиллерии. Об этом сообщает 17 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

В 13:25 зафиксирован обстрел Зайцево со стороны населённого пункта Кирово. По посёлку выпущено десять мин калибра 120 мм. В 13:45 по посёлку выпустили девять снарядов из танка.

В 13:55 ВСУ обстреляли Озеряновку. Со стороны Новгородского по посёлку выпустили три снаряда калибра 152 мм.

Читайте также: ВСУ обстреляли Горловку, Пантелеймоновку и Донецк