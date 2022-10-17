Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении актёра сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрея Божанова, который пытался ограбить отделение банка, сообщили 17 октября в пресс-службе городской прокуратуры. 41-летний Божанов обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Андрей Шапран ИА REGNUM Фонари

По версии следствия, днем 28 февраля 2022 года мужчина решил совершить разбойное нападение на отделение банка на Гражданском проспекте. Скрыв лицо медицинской маской, он зашел в помещение кассы и достал из кармана куртки самозарядный травматический пистолет. Направив оружие в сторону сотрудницы банка, мужчина потребовал передать ему имеющиеся денежные средства, однако женщине удалось нажать кнопку сигнализации. Злоумышленник был задержан.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый пояснил, что он хотел, чтобы его поместили в следственный изолятор, где он избавится от давления кредиторов, требующих возврата долгов», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.