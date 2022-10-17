Белгород, 17 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти Белгорода приступили к восстановлению зданий после обстрела города накануне. Об этом 17 октября в социальных сетях сообщил мэр Антон Иванов.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Окно после обстрела

Повреждения окон, кровли, заборов и теплиц получили 16 частных домовладений. В девяти квартирах МКД предстоит заменить окна. Стекольные работы завершат к 20 октября, остальное имущество планируют восстановить к 26 октября. Владельцам восьми повреждённых автомобилей до 30 октября выплатят компенсации.

Глава города также рассказал о состоянии двоих раненых.

«Двоим мужчинам, отцу и сыну, которые пострадали — оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Оба госпитализированы. Состояние сына удовлетворительное, отца — пока тяжёлое», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Белгород подвергся очередной атаке ВСУ 16 октября, над городом было сбито порядка 20 снарядов.