Донецк, 17 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) могут начать работать новые банки из России. Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как напомнил врио главы ДНР, в республике уже работает Промсвязьбанк, через офисы и приложение которого можно переводить деньги из других российских банков.

«Для понимания, мы сейчас переходим на двухуровневую банковскую систему, по сути у нас будет регулятор Центральный банк РФ, а дальше это коммерческие банки, один из них — это Промсвязьбанк. Я уверен, что таких банков будет больше», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в данный момент уже начато производство российских автомобильных номеров для республики.