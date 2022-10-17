Луганск, 17 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. боевиков, однако эти резервы уже исчерпаны, сообщил 17 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«За истекшую неделю противник в район Соледара и Артемовска перебросил до 2,5 тысяч военнослужащих (подразделения усиления), но, несмотря на это, эти резервы уже исчерпаны», — написал он в телеграм-канале.

Согласно разведданным, добавил Марочко, ВСУ несут большие потери. Так, в 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады потери составили более 60%, из-за этого ввиду отказа военных идти в бой батальоны выведены в район Часова Яра.